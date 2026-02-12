PUBBLICITÀ
Slitta il format ‘Il Salotto del Basile’, Domenico operato d’urgenza

Antonio Mangione
Tutto pronto per “Il Salotto del Basile”, il nuovo format curato da Domenico Basile,  antenato dello scrittore e da anni impegnato a livello nazionale con iniziative volte alla valorizzazione della sua figura, in collaborazione con il direttore Sergio Pacilio, fra gli editori italiani specializzati nella figura di Giovan Battista Basile, il più celebre fiabista della storia, grazie alle numerose opere pubblicate da AbbiAbbé Edizioni.
Un piccolo contrattempo di salute che ha coinvolto Domenico Basile ha purtroppo impedito l’avvio del format il 23 febbraio, data della morte di Giovan Battista Basile, unica data storicamente certa legata alla sua vita.
Il progetto vedrà ospiti illustri recitare e raccontare le fiabe di Basile presso la redazione del giornale InterNapoli.it, dando vita a un salotto culturale dedicato ad uno dei più grandi autori della tradizione fiabesca.
Facciamo a Domenico un grande in bocca al lupo per una pronta ripresa: importanti novità ci attendono!

