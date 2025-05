Sorpresa al Maradona, Rita De Crescenzo sul campo dello stadio

PUBBLICITÀ

Sorpresa allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta: la popolare tiktoker Rita De Crescenzo è stata vista sul terreno di gioco mentre indossava la maglia del Napoli con il numero 10 e tirava un rigore, in compagnia di un altro tiktoker-imprenditore napoletano. I video, già virali sui social, hanno sollevato curiosità e polemiche.

Ma come ha fatto a entrare sul campo, sogno di milioni di tifosi azzurri? Il Comune di Napoli ha chiarito che il 27 maggio lo stadio era concesso a un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, impegnato in partite per ragazzi e in una gara di beneficenza serale. Proprio in quell’occasione sarebbe stata autorizzata la presenza dei due influencer, sponsor dell’evento benefico a favore dell’ospedale Santobono.

“Tutto regolare – spiegano dal Comune –. I video non potranno essere usati a fini di lucro.”

Lo stadio Maradona, ex San Paolo, è proprietà del Comune e può essere utilizzato anche per iniziative benefiche, oltre che per il calcio professionistico.

