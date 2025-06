Sorpreso a 15 anni con cocaina e contanti: arrestato a Caivano

PUBBLICITÀ

Continuano i controlli straordinari della Polizia di Stato contro droga e armi

Proseguono i servizi straordinari di controllo predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare la detenzione abusiva di armi e il traffico di stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Afragola hanno arrestato un 15enne di Caivano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato notato in via Circumvallazione Ovest mentre scendeva con atteggiamento sospetto da un’auto. Alla vista della pattuglia, ha tentato di allontanarsi rapidamente, ma è stato inseguito e bloccato dagli agenti dopo una breve fuga a piedi tra le strade del quartiere.

Durante il controllo, il ragazzo è stato trovato in possesso di 17 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 7 grammi, e di 235 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività illecita.

Il giovane è stato tratto in arresto, mentre il conducente del veicolo su cui viaggiava è riuscito a dileguarsi. Sono in corso indagini per identificarlo.

