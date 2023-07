Sorpreso con la droga in strada, blitz a Casoria

PUBBLICITÀ

Ennesimo arresto per gli agenti del commissariato di Secondigliano (guidato dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito). I poliziotti del IV distretto, durante una serie di controlli a Casoria,

hanno notato in II Traversa di via Pascoli, nei pressi di un complesso edilizio di case popolari, un giovane che ha consegnato una banconota ad un uomo il quale, dopo aver prelevato un sacchetto da un’aiuola, ha recuperato un involucro di piccole dimensioni per poi consegnarglielo. I ‘fantasmi’, come vengono comunemente chiamati gli uomini della squadra operativa ed investigativa (coordinata dall’ispettore Luca Boccia), hanno così capito che era in atto uno ‘scambio’ e hanno deciso di intervenire. Proprio in quel momento però il giovane, accortosi della presenza degli agenti, si è dato alla fuga tra gli stabili facendo perdere le proprie tracce, mentre l’uomo presente in strada è stato raggiunto e bloccato dagli agenti che lo hanno trovato in possesso di 11 involucri contenenti circa 8 grammi di marijuana, 16 stecche di hashish del peso complessivo di circa 13 grammi e 120 euro, evidente provento dell’illecita attività perpetrata. E così il 54enne Salvatore Silvestri è finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti.