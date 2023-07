Prima le botte alla compagna e poi l’arresto, blitz a Forcella

PUBBLICITÀ

Un intervento per maltrattamenti poi divenuto un arresto per droga. È quanto accaduto l’altra sera a Forcella in via Sant’Agostino alla Zecca con l’arresto del tunisino Ghazi Ayari. L’uomo è stato bloccato e ammanettato dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione generale prontamente intervenuti in un appartamento a Forcella dopo una segnalazione alla centrale operativa. Qui la compagna dell’ uomo che ha raccontato agli agenti di essere stata ripetutamente colpita con calci e pugni dall’uomo visibilmente in stato di alterazione dovuta ad alcol e droga. La donna ha raccontato che l’uomo è andato in escandescenza dopo che lei gli ha chiesto soldi per il pagamento dell’affitto sottolineando che quest’ultimo non era nuovo a tali violenze. Giunti nell’appartamento i poliziotti, profondi conoscitori delle dinamiche criminali della zona, hanno sentito un forte odore di hashish. Proseguendo ad una perquisizione nell’abitazione hanno così rinvenuto 50 stecche e cinque panetti di fumo già confezionati e pronti alla vendita. Una ‘scoperta’ che ha dunque fatto finire l’uomo direttamente in manette