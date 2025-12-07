PUBBLICITÀ
HomeCronacaSospiro di sollievo a Portici per Suamy Rispoli, la 16enne è stata...
CronacaCronaca locale

Sospiro di sollievo a Portici per Suamy Rispoli, la 16enne è stata ritrovata

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Sospiro di sollievo a Portici per Suamy Rispoli, la 16enne è stata ritrovata
Sospiro di sollievo a Portici per Suamy Rispoli, la 16enne è stata ritrovata
PUBBLICITÀ

Suamy Rispoli, la 16enne di Portici scomparsa dallo scorso 2 dicembre, è stata trovata dai carabinieri. La giovane sta bene.

In mattinata, era stata diffusa una nota a nome della comunità che ospitava Suamy Rispoli. “Tutte le nostre energie sono infatti, da giorni rivolte alla ricerca di Suamy, e nessuno dorme né dormirà sonni tranquilli finché non la sapremo al sicuro, come ci teniamo a tenere al sicuro e protette tutte le nostre ospiti, evitando anche per loro esposizioni mediatiche  in situazioni già delicate, come interviste o dichiarazioni da parte dei responsabili della comunità e che abbiamo per questo deciso di evitare. La nostra comunità, infatti, accoglie ragazze come Suamy in fragili condizioni psicologiche per situazioni familiari al limite ma, ahinoi, non siamo una casa di reclusione e non possiamo usare nessuna coercizione: le nostre armi, se così vogliamo definirle, sono l’ascolto, l’accoglienza, la possibilità di ricreare legami familiari laddove possibile, la costruzione di relazioni sane e significative con adulti di riferimento che accolgono, indirizzano ed orientano, percorsi di reinserimento umano e psicologico fin dove possiamo spingerci nell’esclusivo interesse delle nostre ospiti, che accudiamo con cura e profondo sostegno. 
Ma non possiamo prevedere purtroppo, i comportamenti di chi accogliamo proprio per quelle imprevedibili fragilità. Speriamo di cuore che Suamy si sia allontanata volontariamente perché spinta da chissà quale idea frutto di una mente che è insieme quella fragile di una ragazza con un vissuto difficile e di un’adolescente. 
Nella speranza di noi tutti di rivedere presto Suamy sana e salva. 
Grazie”.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati