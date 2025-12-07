Sospiro di sollievo a Portici per Suamy Rispoli, la 16enne è stata ritrovata

PUBBLICITÀ

Suamy Rispoli, la 16enne di Portici scomparsa dallo scorso 2 dicembre, è stata trovata dai carabinieri. La giovane sta bene.

In mattinata, era stata diffusa una nota a nome della comunità che ospitava Suamy Rispoli. “Tutte le nostre energie sono infatti, da giorni rivolte alla ricerca di Suamy, e nessuno dorme né dormirà sonni tranquilli finché non la sapremo al sicuro, come ci teniamo a tenere al sicuro e protette tutte le nostre ospiti, evitando anche per loro esposizioni mediatiche in situazioni già delicate, come interviste o dichiarazioni da parte dei responsabili della comunità e che abbiamo per questo deciso di evitare. La nostra comunità, infatti, accoglie ragazze come Suamy in fragili condizioni psicologiche per situazioni familiari al limite ma, ahinoi, non siamo una casa di reclusione e non possiamo usare nessuna coercizione: le nostre armi, se così vogliamo definirle, sono l’ascolto, l’accoglienza, la possibilità di ricreare legami familiari laddove possibile, la costruzione di relazioni sane e significative con adulti di riferimento che accolgono, indirizzano ed orientano, percorsi di reinserimento umano e psicologico fin dove possiamo spingerci nell’esclusivo interesse delle nostre ospiti, che accudiamo con cura e profondo sostegno.

Ma non possiamo prevedere purtroppo, i comportamenti di chi accogliamo proprio per quelle imprevedibili fragilità. Speriamo di cuore che Suamy si sia allontanata volontariamente perché spinta da chissà quale idea frutto di una mente che è insieme quella fragile di una ragazza con un vissuto difficile e di un’adolescente.

Nella speranza di noi tutti di rivedere presto Suamy sana e salva.

Grazie”.

PUBBLICITÀ