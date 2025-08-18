PUBBLICITÀ
Sospiro di sollievo per Dario Argento, il maestro dell’horror è stato dimesso dall’ospedale di Ischia

Di Nicola Avolio
Il regista Dario Argento ha lasciato oggi l’ospedale “Rizzoli” di Lacco Ameno, a Ischia, dove era stato ricoverato giovedì scorso a seguito di una crisi respiratoria legata alla broncopneumopatia cronica ostruttiva, malattia di cui il maestro del cinema horror, oggi 85enne, soffre da tempo.

Argento è tornato, insieme alla figlia Fiore, nell’albergo dove i due soggiornavano per una vacanza agostana sull’isola cui il maestro del cinema è particolarmente legato. Non è noto se i due proseguiranno il soggiorno o torneranno a Roma, dove il regista vive da diversi anni.

Già nei giorni scorsi, a seguito delle migliaia di messaggi di fan sui social, proprio Fiore aveva rassicurato tutti sui social parlando di “pericolo rientrato”. A scopo precauzionale, Dario Argento è rimasto però sotto osservazione nel reparto di cardiologia dell’ospedale fino a stamattina, quando ha deciso di firmare una dichiarazione di dimissioni volontarie.

Durante la degenza, racconta il personale paramedico, è sempre parso ottimista e di buonumore.

