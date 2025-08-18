PUBBLICITÀ

Il regista Dario Argento ha lasciato oggi l’ospedale “Rizzoli” di Lacco Ameno, a Ischia, dove era stato ricoverato giovedì scorso a seguito di una crisi respiratoria legata alla broncopneumopatia cronica ostruttiva, malattia di cui il maestro del cinema horror, oggi 85enne, soffre da tempo.

Sospiro di sollievo per Dario Argento, il maestro dell’horror è stato dimesso dall’ospedale di Ischia

Argento è tornato, insieme alla figlia Fiore, nell’albergo dove i due soggiornavano per una vacanza agostana sull’isola cui il maestro del cinema è particolarmente legato. Non è noto se i due proseguiranno il soggiorno o torneranno a Roma, dove il regista vive da diversi anni.

PUBBLICITÀ

Già nei giorni scorsi, a seguito delle migliaia di messaggi di fan sui social, proprio Fiore aveva rassicurato tutti sui social parlando di “pericolo rientrato”. A scopo precauzionale, Dario Argento è rimasto però sotto osservazione nel reparto di cardiologia dell’ospedale fino a stamattina, quando ha deciso di firmare una dichiarazione di dimissioni volontarie.

Durante la degenza, racconta il personale paramedico, è sempre parso ottimista e di buonumore.