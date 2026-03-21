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Esordio positivo al cinema per “Mi batte il corazon”, il nuovo film con Peppe Iodice. Nella giornata di apertura, il film ha registrato la miglior media copia tra le uscite italiane, e si è posizionato al primo posto per incassi con 52.539 euro, secondo solo a “L’ultima Missione – Project Hail Mary” secondo i dati di Cinetel.

Mammucari fa un “regalo” a Peppe Iodice, esordio col botto al cinema per “Mi batte il corazon”

Il film, diretto da Francesco Prisco, racconta la storia di un giornalista di una piccola emittente locale che, dopo un infarto e la morte, si risveglia nella bara, iniziando così un viaggio tra burocrazia, confessioni e momenti di tenerezza.

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Nel cast figurano Ivana Lotito, Francesco Procopio, Yari Gugliucci, e per la prima volta sul grande schermo le figlie di Iodice, Sofia e Gloria. La colonna sonora include brani di Gigi D’Alessio e Gabriele Esposito.

L’uscita del film, avvenuta in 44 sale principalmente in Campania, ma anche a Roma e Milano, ha riscosso un entusiasmo immediato tra il pubblico, che ha riempito le sale già dal primo giorno, riscontrando un grande favore per la comicità e l’energia portata in scena dall’attore napoletano. Iodice, anche conduttore del programma televisivo “Peppy Night” su Canale 21, ha commentato con soddisfazione: «Vedere il pubblico ridere e divertirsi con il film è un’emozione enorme. “Mi batte il corazon” è nato per regalare leggerezza e benessere, e ricevere questo affetto è la soddisfazione più grande».

Grande soddisfazione anche dai produttori, Andrea e Alessandro Cannavale di Run Film, che hanno sottolineato come il risultato del primo giorno confermi il forte legame tra Iodice e il suo pubblico, puntando sulla comicità e sull’energia dell’attore.

Il ritorno di Peppe Iodice in TV, con la sesta stagione di “Peppy Night” in onda su Canale 21 dal Teatro Troisi, si inserisce in un momento di grande visibilità per l’artista, che sta vivendo un momento di successo anche al cinema. La produzione si auspica che il film possa consolidare il suo buon avvio e portare a ulteriori risultati positivi nel corso delle prossime settimane.