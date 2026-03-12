PUBBLICITÀ
“Ho poche chance ma non sono pessimista”, Enrica Bonaccorti raccontava così la lotta contro la malattia

Nicola Avolio
Ultima modifica:
E’ venuta a mancare, nella giornata di oggi, l’attrice e conduttrice televisiva Enrica Bonaccorti. 76 anni, era malata da tempo di tumore al pancreas e, fino agli ultimi istanti di vita, aveva parlato della sua lotta contro la malattia.

In particolar modo, lo aveva fatto a gennaio scorso, ospite di Mara Venier a Domenica In: «Sto piuttosto bene, in questo momento sono un po’ in un limbo, aspetto l’incontro con il prof Tortora, devo sapere cosa è successo. Sono in attesa di una risposta per sapere cosa devo fare, se questa brutta cosa che ho si è ridotta, si è spostata…Per adesso non si sa. Ho fatto la tac e gli esami del sangue, ma tra la domenica e le feste lo saprò tra 7, 8 giorni».

La conduttrice confessa che a seguito della diagnosi si era chiusa nel silenzio «Ancora adesso ho la tendenza a chiudermi. All’inizio mi sono cancellata, non volevo dirlo a nessuno. Sono un po’ vigliacca, perché non penso mai al futuro ma voglio essere ottimista, perché la scienza sta andando avanti. Non sono pessimista. Trasmetto leggerezza? Esternamente, dentro di me sono molto melanconica di natura».

«Tutte queste attenzioni e questo affetto mi imbarazzano un po’ – conclude – Questa situazione brutta mi ha portato alcune cose belle, come mia figlia Verdiana che è sempre stata fantastica ma ora mi fa tenerezza perché sembra lei la mamma e io la figlia, o come alcune amicizie che si erano un po’ perse. Con te, Mara, con Renato Zero…».

E’ morta Enrica Bonaccorti, la conduttrice combatteva da tempo contro il tumore al pancreas

 

