Spacciava hashish al campo di calcetto, 54enne arrestato a Napoli

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di droga. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 54enne napoletano, con precedenti specifici di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni- Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Sirena, nei pressi di un campo di calcetto, hanno notato il 54enne che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un altro soggetto.

Hashish e taglierino

I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato sia il prevenuto, trovandolo in possesso di 140 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, sia l’acquirente che è stato trovato in possesso della dose appena acquistata e sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

Preso atto di quanto riscontrato, gli operatori, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno effettuato un controllo nell’abitazione dell’indagato, dove hanno rinvenuto 18 bustine di hashish per un peso complessivo di circa 54 grammi, un taglierino con la lama intrisa di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.