I Carabinieri della Sezione operativa e della stazione di Giugliano in Campania hanno tratto in arresto in flagranza di reato Posillipo Roberto classe ’87 di Giugliano presso la sua abitazione di viale dell’Ariete con 78 grammi di hashish, 37 grammi di cocaina ed una cospicua somma di denaro contante. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei militari dell’arma per verificare se Posillipo, già noto alle forze dell’ordine ed in affidamento in prova ai servizi sociali per altri reati, avesse allestito una piazza di spaccio presso la sua abitazione. L’uomo, difeso di fiducia dall’avvocato Luigi Poziello, è stato sottoposto agli arresti domiciliari e sarà sottoposto all’udienza di convalida dell’arresto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord.
Spaccio in casa alle spalle della Caserma dei carabinieri, arrestato a Giugliano
Antonio Mangione
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma