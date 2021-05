“Ora è ufficiale Genny Di Virgilio battezza Mr Spalletti sul presepe a Napoli“. Così il maestro presepiale di San Gregorio Armeno Genny Di Virgilio, che su Facebook pubblica le foto dell’omaggio al nuovo allenatore del Napoli, Luciano Spalletti.

Così, l’ex tecnico tra le altre di Inter e Roma, è diventato una statuina. Già in passato, Di Virgilio aveva dedicato le sue opere ad altri allenatori azzurri.

Da ieri sera Luciano Spalletti è il nuovo allenatore del Napoli. Il Misters ha firmato un contratto biennale da 2,7 milioni annui più bonus per un massimo di 3,5. Il tecnico azzurro – racconta il Corriere del Mezzogiorno – è già al lavoro per formare il suo staff di collaboratori: non ci sarà Andreazzoli che negli ultimi anni sta tentando di costruire una carriera da allenatore e manca la figura del preparatore dei portieri e del match analyst. Il napoletano Massimo Carcarino non ha potuto seguire De Zerbi allo Shakhtar Donetsk e – si legge – è un’idea che potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane.

Ulteriori dettagli sono stati riferiti dal giornalista Francesco Modugno, sempre ai microfoni di SKY Sport: “Il taglio degli ingaggi previsto dal Napoli è circa il 30%. Il piano di mercato del Napoli dovrebbe essere il seguente: due esterni bassi, un centrale (due se dovesse partire Koulibaly); si metterà mano al centrocampo, lì dove c’è Fabian che viene guardato attentamente da PSG e Atletico; l’attacco è un reparto da rendere intoccabile”.

Inoltre profilo gradito a Spalletti, che lo schierava titolare, è quello di Danilo D’Ambrosio, terzino sinistro napoletano con il contratto in scadenza.

Insomma, dal mercato per quest’estate alla propria statuina sul presepe, Luciano Spalletti si appresta ad entrare quanto prima nel cuore dei tifosi azzurri.