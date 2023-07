Stesa alla Torretta di Chiaia, nel mirino l’abitazione del ras Cirella

PUBBLICITÀ

Stesa di camorra la scorsa notte nella zona della Torretta a Chiaia. Un solo colpo di pistola è stato esploso all’indirizzo dell’abitazione di Giovanni Cirella, 53enne ras dell’omonimo gruppo federato ai Piccirillo-Frizziero e presunto destinatario dell’intimidazione. La notizia è stata anticipata da Il Roma. L’episodio è avvenuto in via Camillo Cucca: la scorsa notte sul posto sono intervenuti i carabinieri non trovando nulla. Secondo la prima ricostruzione un commando di cinque persone sarebbe entrato in azione sotto l’abitazione del ras, in carcere, esplodendo un colpo d’arma da fuoco. La notizia è stata riportata da Il Roma. Potrebbe inoltre esserci un collegamento con un violento pestaggio avvenuto poco dopo: un ventenne, indicato come vicino al gruppo Cirella, sarebbe stato brutalmente picchiato. Non si esclude un collegamento tra i due episodi. Da tempo la zona è al centro di tensioni tra i Frizziero, alleati dei Cirella, e gli Strazzullo che vanterebbero appoggi a Miano.