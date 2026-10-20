Stop autotrasportatori, in Campania blocchi proseguiranno fino al 27 ottobre

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“In Campania i blocchi degli autotrasportatori vanno avanti almeno fino al tavolo tecnico con il governo in programma il 27 ottobre, poi si vedrà”. Lo ha affermato Vincenzo Parisi, autotrasportatore che ha rappresentato la delegazione campana all’incontro con il Ministero dei Trasporti Matteo Salvini e il viceministro Edoardo Rixi con le sigle autonome degli autotrasportatori.

La situazione a Napoli e provincia: code ai distributori e traghetti per le Isole a rischio



Auto in fila davanti ai distributori, a Napoli come nel resto della Campania. La corsa al pieno è alimentata dal timore che le scorte finiscano nel giro di 48-72 ore. Il carburante scarseggia perché i rifornimenti non arrivano: a pesare è il blocco degli autotrasportatori, che protestano contro il caro carburanti e presidiano le piattaforme logistiche.

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Il quadro più critico è quello delle isole del Golfo. A Ischia e Procida la protesta sta provocando difficoltà crescenti negli approvvigionamenti di carburanti e generi alimentari, e ora rischia di fermare anche i collegamenti marittimi. Comincia infatti a scarseggiare il carburante per i traghetti che uniscono le due isole alla terraferma. La Caremar ha inviato una nota alla Prefettura di Napoli e alla Regione Campania, chiedendo un piano emergenziale per garantire i rifornimenti. Senza, le navi potrebbero fermarsi a partire da giovedì mattina.