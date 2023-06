Strade chiuse, orari metro e bus e divieto di vendita di bevande: tutte le info sul concerto dei Coldplay a Napoli

PUBBLICITÀ

Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattine e tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido in occasione dei concerti dei Coldplay per il 21 e 22 giungo 2023 presso lo stadio “Diego Armando Maradona”.

Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, in occasione dei concerti degli artisti Coldplay previsti per mercoledì 21 giugno 2023 e giovedì 22 giugno 2023 presso lo stadio “Diego Armando Maradona” – Napoli il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattine e tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, tre ore prima dell’inizio dei concerti e fino a cessate esigenze, all’interno dello stadio “Diego Armando Maradona“ ed anche presso tutti gli esercizi commerciali ubicati nelle aree di seguito indicate: da via Cinthia, altezza via Terracina – via Leopardi – via A. Doria – viale Augusto fino a Piazza Italia – via G. Cesare fino a Piazza Italia – via Campagna – via Diocleziano fino all’incrocio con via Cavalleggeri – viale Kennedy fino all’ingresso della Mostra d’Oltremare – l’intero Piazzale Tecchio – Largo Matteucci e Barsanti – via Claudio – via Marconi – via Terracina compresa nel tratto tra l’incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l’Ospedale San Paolo”.

Le trasgressioni allapresente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs n. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689

Coldplay a Napoli 21-22 giugno, metro linea 2 e bus fino a tardi

Metropolitana Linea 2 fino alle 01:00 Le Ferrovie dello Stato hanno esteso le corse della Metropolitana Linea 2 per far fronte all’aumento della domanda fino alle 01:00. Saranno disponibili 40 corse extra ogni sera dalla stazione di Napoli Campi Flegrei.

dalla stazione di Di queste corse extra, 20 saranno in direzione Napoli San Giovanni-Barra e 20 verso Pozzuoli.

e I servizi di trasporto supplementari saranno operativi fino all’1 di notte.

Considerando la grandezza dell’evento, è consigliato l’acquisto anticipato dei biglietti per evitare lunghe attese.

per evitare lunghe attese. I biglietti acquistati tramite App e self-service, indipendentemente dall’orario selezionato, saranno validi per le corse straordinarie. Biglietteria Campi Flegrei aperta fino a tardi Infine, di fondamentale importanza, Trenitalia annuncia che la biglietteria di Napoli Campi Flegrei rimarrà eccezionalmente aperta fino all’1 di notte, ma la fermata di Piazza Leopardi sarà chiusa dalle 21 fino al termine dell’evento in entrambe le serate. Autobus ANM e EAV Simili considerazioni stanno per essere sfornate da EAV e ANM che forse estenderanno alcune corse degli autobus. Ancora non ci sono informazioni certe in merito, presto ci saranno aggiornamenti in questo articolo. Dispositivo di traffico: strade chiuse Per il grande evento, il Comune di Napoli ha istituito un dispositivo di traffico che perdurerà fino al 2 luglio (per una serie di eventi concomitanti) che andrà ad influenzare il traffico soprattutto di due strade di Fuorigrotta: via Luigi Tansillo e alla via Francesco Galeota. Quando saranno chiuse le strade (orari e info) Come detto, il divieto di transito veicolare sarà attivo fino al 2 luglio dalle 7:00 alle 22:00 in via Luigi Tansillo e la via Francesco Galeota. Ad eccezione di: mezzi di soccorso, le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile, i titolari di varchi carrai autorizzati, i veicoli degli enti pubblici in emergenza e i veicoli per il trasporto di attrezzature per gli allestimenti dei concerti. Inoltre, sarà attuate alcune revoche fino al 2 luglio dalle 7:00 alle 22:00 ogni giorno: Revoca del senso unico di circolazione sulla via Francesco Galeota , come precedentemente istituito con l’Ordinanza Sindacale n. 925/2000.

, come precedentemente istituito con l’Ordinanza Sindacale n. 925/2000. Revoca delle aree di sosta a pagamento (strisce blu) su entrambi i lati della carreggiata nelle seguenti vie: via Luigi Tansillo e via Francesco Galeota.