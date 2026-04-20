Strage in Louisiana, spara e uccide otto bambini tra 1 e 11 anni

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Una strage terrificante. Perché le otto vittime, quelle ufficiali al momento, hanno fra i 15 mesi e i 14 anni. A ucciderli a fucilate nelle loro case a Shreveport, 200mila abitanti città del nord ovest della Louisiana non distante dal confine con il Texas e a poco più di 500 chilometri da New Orleans, è stato un parente, forse il padre di alcuni di loro.

Secondo il New York Post si tratterebbe di un ex veterano dell’esercito, Shamar Elkins, che sui social sosteneva di essere il padre dei bambini.

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Strage in Louisiana, spara e uccide otto bambini tra 1 e 14 anni

I dettagli del fatto sono raccapriccianti, qualcosa di così tragico “che la maggior parte di noi non ha mai visto” ha detto il capo della polizia locale, Wayne Smith, scosso e tremante come tutta la comunità e gli interi Stati Uniti, dove pure episodi di violenza pura non sono così rari. Questa volta l’omicida ha avuto vita breve: scappato con un’auto rubata è stato rincorso da vetture delle forze dell’ordine.

Raggiunto, ha ingaggiato un ultimo disperato duello, molto violento dicono le fonti, ed è stato colpito a morte. Nessun agente intervenuto ha invece subito ferite. Le scene del crimine sarebbero tre “in case adiacenti”. La polizia sta ancora cercando di capire quale possa essere il movente di un fatto simile e infatti ha interrogato altri parenti, vicini e amici delle persone per farsi un quadro più chiaro della situazione. L

a carneficina ha avuto inizio alle 6 del mattino di domenica, le 13 in Italia, quando il 911 è stato allertato per quella che è stata denunciata come una “violenta lite domestica”. La polizia ha così raggiunto il numero 300 di West 79th Street nel quartiere di Cedar Grove: i primi cadaveri erano sul pavimento di due appartamenti contigui, quindi gli agenti si sono spostati nella vicina Harris Street.

“Una scena del crimine estesa – ha dichiarato il portavoce della polizia, Cristopher Bordelon –. L’individuo responsabile, dopo essersi allontanato, ha rubato un’auto nelle immediate vicinanze, all’angolo tra West 79th e Lynnwood. A quel punto, gli agenti di pattuglia della polizia di Shreveport hanno inseguito il veicolo”. La fuga è durata circa quattro chilometri, fino al comune di Bossier. Qui c’è stato il conflitto a fuoco e lo sparatore è stato “neutralizzato”.

Oltre agli otto bambini rimasti vittima dell’insostenibile vicenda, ci sono due madri che lottano in ospedale fra la vita e la morte. Sono state colpite da colpi alla testa, al momento sono ancora vive ma in condizioni disperate. “Si è trattato di una tragedia straziante. Siamo vicini alle vittime, alle loro famiglie, ai loro cari e all’intera comunità di Shreveport con i nostri pensieri e le nostre preghiere in questo momento di immenso dolore. Siamo inoltre grati alle forze di polizia per la loro pronta risposta” ha dichiarato il presidente della Camera dei Deputati degli Stati Uniti, il repubblicano Mike Johnson, nato proprio a Shreveport e qui eletto per dieci anni consecutivi.

Tom Arceneaux, anch’esso repubblicano, sindaco della città, ha detto che “è la più grande tragedia che ci abbia colpito. Mai vista una situazione simile, tutta la comunità è prostrata. Chiedo a tutti di pregare per questa famiglia, per tutte le vittime e per chi è in ospedale”. Le autorità sono sicure che a sparare sia stata una sola persona. Non è da escludere un motivo religioso alla base della strage familiare.