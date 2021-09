Tabaccaio rapinato dei Gratta e Vinci, i parenti del ladro lo denunciano e lo fanno arrestare

Una persona tossicodipendente ha rapinato un tabaccaio a Canicattì. Un uomo con il volto coperto e armato di spranga, ha fatto irruzione in un tabacchi di via Pirandello, si è impossessato di alcuni gratta e vinci e poi è fuggito a piedi tra la gente che in quel momento faceva la spesa sul corso, smarrendo per strada parte del bottino. Mezz’ora dopo, mentre le forze dell’ordine erano già sulle tracce del malvivente, un telefono squillava nella caserma dei carabinieri di via Di Dino: dall’altra parte c’era un uomo disperato, lo stesso che pochi giorni prima aveva raccontato ai militari il dramma vissuto dalla sua famiglia a causa della tossicodipendenza del fratello.

Dopo la rapina, però, l’uomo ha deciso di chiamare nuovamente i carabinieri: “Sappiamo che nostro fratello ha fatto una cosa che non avrebbe dovuto fare…” e così l’indagato ha ammesso davanti ai carabinieri le proprie responsabilità. L’uomo è stato denunciato e, mentre si attendono le determinazioni dell’Autorità giudiziaria, familiari e carabinieri, insieme, hanno avviato per lui il percorso necessario al tentativo di recupero dalla tossicodipendenza.