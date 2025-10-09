PUBBLICITÀ

Un uomo di 59 anni di Monteforte Irpino, nella provincia di Avellino, ha tagliato entrambe le orecchie al suo cane, un pastore del Caucaso, ed è accusato di maltrattamenti sugli animali.

Taglia le orecchie al suo pastore del Caucaso, denunciato il proprietario

Sono stati i carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, unitamente ai colleghi dell’Arma territoriale e al personale dell’Asl di Avellino, nell’ambito di controlli a tutela degli animali, a scoprire i maltrattamenti ai danni del povero cane, di 7 anni, accertando che presentava conchectomia bilaterale, ovvero il taglio delle orecchie.

Alla luce delle mutilazioni inferte all’animale, il 59enne non è stato in grado di fornire ai carabinieri una documentazione veterinaria che giustificasse il taglio delle orecchie. I militari dell’Arma, attraverso l’anagrafe canina, hanno accertato che il 59enne era di fatto il proprietario dell’animale e lo hanno così denunciato per maltrattamenti alla competente Autorità Giudiziaria.

L’intervento dei carabinieri rientra, come detto, in un’attività di tutela della fauna selvatica e, in particolar modo, degli animali di affezione; i controlli dei militari dell’Arma proseguiranno anche nei prossimi giorni.