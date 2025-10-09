PUBBLICITÀ
HomeCronacaTaglia le orecchie al suo pastore del Caucaso, denunciato il proprietario
Cronaca

Taglia le orecchie al suo pastore del Caucaso, denunciato il proprietario

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Taglia le orecchie al suo pastore del Caucaso, denunciato il proprietario
Taglia le orecchie al suo pastore del Caucaso, denunciato il proprietario
PUBBLICITÀ

Un uomo di 59 anni di Monteforte Irpino, nella provincia di Avellino, ha tagliato entrambe le orecchie al suo cane, un pastore del Caucaso, ed è accusato di maltrattamenti sugli animali.

Taglia le orecchie al suo pastore del Caucaso, denunciato il proprietario

Sono stati i carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, unitamente ai colleghi dell’Arma territoriale e al personale dell’Asl di Avellino, nell’ambito di controlli a tutela degli animali, a scoprire i maltrattamenti ai danni del povero cane, di 7 anni, accertando che presentava conchectomia bilaterale, ovvero il taglio delle orecchie.

PUBBLICITÀ

Alla luce delle mutilazioni inferte all’animale, il 59enne non è stato in grado di fornire ai carabinieri una documentazione veterinaria che giustificasse il taglio delle orecchie. I militari dell’Arma, attraverso l’anagrafe canina, hanno accertato che il 59enne era di fatto il proprietario dell’animale e lo hanno così denunciato per maltrattamenti alla competente Autorità Giudiziaria.

L’intervento dei carabinieri rientra, come detto, in un’attività di tutela della fauna selvatica e, in particolar modo, degli animali di affezione; i controlli dei militari dell’Arma proseguiranno anche nei prossimi giorni.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati