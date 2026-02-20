PUBBLICITÀ
Temporali e vento forte, prorogata l’allerta meteo in Campania

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
È in vigore sull’intero territorio regionale una allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali associati anche a vento forte e mare agitato che scade alle 16 di oggi. La Protezione civile della Regione Campania, alla luce dell’evoluzione del quadro meteo e delle valutazioni del Centro Funzionale ha prorogato l’avviso fino alle 23.59 di oggi, soprattutto per il permanere della criticità idrogeologica (di livello Giallo) in ordine alle piogge e ai temporali che proseguiranno anche nel pomeriggio e nella serata odierna.
Si segnala che il rischio di fenomeni franosi, caduta massi, scorrimento delle acque nelle sedi stradali e allagamenti permane anche in assenza di nuove precipitazioni e si raccomanda ai Sindaci la massima attenzione in considerazione della saturazione dei suoli dovuta alle piogge di questi giorni. Dalle 16 di oggi si attenua invece il vento.
Si ricorda alle autorità competenti di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali, di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti e di prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa regionale.
