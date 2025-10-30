PUBBLICITÀ
Tentata estorsione all’autolavaggio a Melito, fuori il ras Caiazza

Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco
Tentata estorsione all’autolavaggio a Melito, ottiene i domiciliari il ras Pietro Caiazza indicato come reggente degli Amato-Pagano. Zì Pierino ha ottenuto i domiciliari grazie all’accoglimento dell’istanza presentata dal suo legale, l’avvocato Domenico Dello Iacono, che ha evidenziato la carenza di gravi indizi nei confronti del suo assistito che ha così potuto lasciare il carcere. Nessuna richiesta estorsiva. Un banalissimo malinteso. Questo quanto spiegato dal ras Pietro Caiazza al gip durante l’interrogatorio di garanzia dopo i tre arresti effettuati un mese e mezzo fa dalla squadra mobile (con Gennaro Villone Villone ai domiciliari e Saverio Emanuele Margarita in carcere per poi ottenere, grazie al suo avvocato Domenico Dello Iacono, i domiciliari).

Il ras degli Amato-Pagano, assistito dall’avvocato Domenico Dello Iacono, aveva spiegato di non aver avanzato alcuna richiesta al titolare dell’autolavaggio ma di essersi soltanto meravigliato, una volta uscito dal carcere, di aver trovato un cambio di proprietà nello stesso considerato che l’attività per tanti anni era stata della sua famiglia. Caiazza aveva spiegato al gip di aver avanzato soltanto questi interrogativi ma di non aver avuto alcuna pretesa.

La Procura invece aveva fatto scattare gli arresti sulla base della denuncia dell’imprenditore. L’uomo aveva raccontato agli investigatori del tentativo dei tre di impadronirsi della sua attività: “Questa mattina, mentre ero nell’autolavaggio, sono venuti Savio e Gennaro, entrambi mi dicevano che oggi pomeriggio alle 17 sarebbero venuti a prendermi per portarmi da “zio Pierino” che vuole parlarmi. Dopo quindici minuti venivano di nuovo e Savio mi ha parlato in disparte e mi comunicava che voleva essere sincero con me, poiché mi conosce da tempo, in passato abbiamo anche giocato a calcio insieme. Mi riferiva che è intenzione di “zio Pierino” farsi consegnare le chiavi del mio autolavaggio, in quanto a suo dire quell’attività era sempre stata sua”.

Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

