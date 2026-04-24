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Tentato colpo all’ottica nel Napoletano, ladro forza l’ingresso ma fugge via a mani vuote

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Tentato colpo all'ottica nel Napoletano, ladro forza l'ingresso ma fugge via a mani vuote
Tentato colpo all'ottica nel Napoletano, ladro forza l'ingresso ma fugge via a mani vuote
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Furti senza sosta tra Napoli e provincia. L’ultimo, in ordine di tempo, è avvenuto a Crispano: a farne le spese, l’ottica “Setola 1999”. E non è stata la prima volta, come reso noto dal titolare, Giuseppe Setola, attraverso un video condiviso sui social in cui rende nota l’azione criminale, ripresa dalle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno dell’attività.

Come si evince dalle immagini, il malvivente, con volto coperto, ha agito in solitaria: dopo aver gettato alcuni fumogeni all’interno dell’attività, si è introdotto al suo interno verosimilmente forzando l’ingresso, per poi dirigersi immediatamente verso le casse. Trovandole, però, vuote: il colpo dunque non si concretizza e il ladro fugge via con un pugno di mosche tra le mani.

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“Ancora una volta, ancora i soliti vigliacchi. Ma io, Giuseppe Setola, non mi arrendo e non mi faccio intimorire da gente come voi”, le parole del titolare a corredo del video condiviso.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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