Tentato omicidio in strada, 5 arresti tra Ercolano e Torre del Greco

Oggi i Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco e della Tenenza di Ercolano hanno eseguito tra Ercolano e Torre del Greco, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP Tribunale Napoli nei confronti di 5 uomini. Sono ritenuti gravemente indiziati del delitto di tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma comune da sparo.

Spari vicino alla caserma dei carabinieri

I fatti si riferiscono al grave episodio accaduto nelle prime ore del mattino del 27 aprile 2025, in corso Resina di Ercolano, in prossimità della caserma dei Carabinieri, venivano esplosi da breve distanza 5 colpi di pistola all’indirizzo di un giovane dagli odierni indagati che viaggiavano a bordo di un’autovettura. La persona offesa veniva attinta da due colpi, di cui uno ritenuto nella zona epigastrica ma fortunatamente senza colpire organi vitali tanto che, ricoverata in ospedale e sottoposta ad intervento chirurgico, veniva dimessa dopo alcuni giorni.

Ricostruito il movente dell’agguato

Le immediate e scrupolose investigazioni condotte dai Carabinieri della Tenenza di Ercolano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli, coordinata Nicola Gratteri, hanno consentito, tra l’altro, di ricostruire il movente, la dinamica del delitto ed i percorsi dell’auto e degli indagati prima e dopo il commesso reato. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.