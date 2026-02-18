Colpaccio ad Aversa alle estrazioni del Lotto, centrata vincita da oltre 220mila euro

La Campania festeggia grazie al Simbolotto e al 10eLotto. Nell’ultimo concorso di martedì 17 febbraio, la vincita più alta di giornata arriva da Aversa, in provincia di Caserta, dove è stato centrato un premio da 222.826,09 euro grazie al Simbolotto.
Ad Aversa, con una giocata effettuata nella ricevitoria di via Giuseppe Verdi, un appassionato ha portato a casa 222.826,09 euro grazie al Simbolotto. La vincita è stata centrata grazie alla giocata al Lotto fatta sulla ruota di Cagliari, che per il mese in corso è la ruota in promozione per il Simbolotto.
Le altre vincite in Campania
La Campania si mette in evidenza anche al 10eLotto. A Circello (BN), in contrada Campanaro, hanno centrato un premio da 100.000 euro grazie a una giocata da appena 3 euro. Il giocatore ha realizzato un “8”, ottenendo così la vincita massima prevista per questa tipologia di combinazione.
Il colpo messo a segno nel Beneventano spicca per il rapporto tra puntata e premio, con una spesa minima che ha generato un ritorno particolarmente significativo.