PUBBLICITÀ
HomeAttualità e SocietàGoodnewsColpaccio ad Aversa alle estrazioni del Lotto, centrata vincita da oltre 220mila...
Goodnews

Colpaccio ad Aversa alle estrazioni del Lotto, centrata vincita da oltre 220mila euro

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Colpaccio ad Aversa alle estrazioni del Lotto, centrata vincita da oltre 220mila euro
Colpaccio ad Aversa alle estrazioni del Lotto, centrata vincita da oltre 220mila euro
PUBBLICITÀ

La Campania festeggia grazie al Simbolotto e al 10eLotto. Nell’ultimo concorso di martedì 17 febbraio, la vincita più alta di giornata arriva da Aversa, in provincia di Caserta, dove è stato centrato un premio da 222.826,09 euro grazie al Simbolotto.

Ad Aversa, con una giocata effettuata nella ricevitoria di via Giuseppe Verdi, un appassionato ha portato a casa 222.826,09 euro grazie al Simbolotto. La vincita è stata centrata grazie alla giocata al Lotto fatta sulla ruota di Cagliari, che per il mese in corso è la ruota in promozione per il Simbolotto.

PUBBLICITÀ

Le altre vincite in Campania

La Campania si mette in evidenza anche al 10eLotto. A Circello (BN), in contrada Campanaro, hanno centrato un premio da 100.000 euro grazie a una giocata da appena 3 euro. Il giocatore ha realizzato un “8”, ottenendo così la vincita massima prevista per questa tipologia di combinazione.

Il colpo messo a segno nel Beneventano spicca per il rapporto tra puntata e premio, con una spesa minima che ha generato un ritorno particolarmente significativo.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati