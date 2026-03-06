PUBBLICITÀ
Lotto e SuperEnalotto fanno ricche Napoli e provincia, vincite per quasi 60mila euro

Nicola Avolio
La Campania esulta con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di giovedì 5 marzo, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 30.632,55euro a Torre del Greco, in provincia di Napoli, presso il Tabacchi “De Luca Bossa” in via Benduce, 60.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 6 marzo, sale a 130,3 milioni di euro.

Mentre, per quanto riguarda il premio più ricco centrato al Lotto di giovedì 5 marzo è stato centrato a Napoli. Come riporta Agipronews, colpo oltre 26mila euro in un punto vendita di Via Giacinto Gigante, grazie a un terno e tre ambi sulla ruota Nazionale.

