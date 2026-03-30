E’ stata la Campania, ancora una volta, la regione principe per quanto riguarda l’ultima estrazione del Lotto. Le due vincite più alte ottenute nel concorso in questione sono infatti finite entrambe nella regione.
Colpaccio al Lotto a Mugnano, vinti 180mila euro grazie alla quaterna fortunata
A Mugnano di Napoli, con una giocata di appena 1,50 euro, come riportato da Agimeg, sui numeri 1-4-11-53 per la ruota di Bari, è stata centrata una vincita da 180mila euro. La giocata vincente è stata effettuata presso la ricevitoria di via San Lorenzo. Si tratta della settima vincita al Lotto più alta dell’anno.
A regalare un weekend da favola alla Campania ha contribuito anche la vincita centrata a Scafati, in provincia di Salerno. Con una giocata, effettuata presso la ricevitoria di piazza Vittorio Veneto, di appena 1 euro sui numeri 15-17-21-29 per la ruota Nazionale, un fortunato giocatore si è messo in tasca 120mila euro.
A queste super vincite si aggiungono i 25mila euro vinti a Casal di Principe, in provincia di Caserta, con una giocata da 20 euro al 10eLotto.