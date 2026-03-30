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Colpaccio al Lotto a Mugnano, vinti 180mila euro grazie alla quaterna fortunata

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Colpaccio al Lotto a Mugnano, vinti 180mila euro grazie alla quaterna fortunata
Colpaccio al Lotto a Mugnano, vinti 180mila euro grazie alla quaterna fortunata
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E’ stata la Campania, ancora una volta, la regione principe per quanto riguarda l’ultima estrazione del Lotto. Le due vincite più alte ottenute nel concorso in questione sono infatti finite entrambe nella regione.

Colpaccio al Lotto a Mugnano, vinti 180mila euro grazie alla quaterna fortunata

A Mugnano di Napoli, con una giocata di appena 1,50 euro, come riportato da Agimeg, sui numeri 1-4-11-53 per la ruota di Bari, è stata centrata una vincita da 180mila euro. La giocata vincente è stata effettuata presso la ricevitoria di via San Lorenzo. Si tratta della settima vincita al Lotto più alta dell’anno.

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A regalare un weekend da favola alla Campania ha contribuito anche la vincita centrata a Scafati, in provincia di Salerno. Con una giocata, effettuata presso la ricevitoria di piazza Vittorio Veneto, di appena 1 euro sui numeri 15-17-21-29 per la ruota Nazionale, un fortunato giocatore si è messo in tasca 120mila euro.

A queste super vincite si aggiungono i 25mila euro vinti a Casal di Principe, in provincia di Caserta, con una giocata da 20 euro al 10eLotto.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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