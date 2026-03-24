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Terremoto nel Governo dopo il Referendum: via Delmastro e Bartolozzi

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Terremoto nel Governo dopo il Referendum: via Delmastro e Bartolozzi
Terremoto nel Governo dopo il Referendum: via Delmastro e Bartolozzi
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Si dimettono Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero della Giustizia, e il sottosegretario Andrea Delmastro. E’ la conseguenza politica dopo il «no» alla riforma della giustizia, bocciata nel referendum con il 53,7% dei voti.
 
“Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio”. Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro Delle Vedove.

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Gianluca Spina
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