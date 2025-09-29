PUBBLICITÀ
Terribile lutto per Romelu Lukaku, è morto il papà Roger Menama

Un terribile lutto ha colpito, nelle scorse ore, il centravanti del Napoli Romelu Lukaku. E’ infatti venuto a mancare il papà, Roger Menama.

Ex calciatore, di ruolo attaccante proprio come Romelu, si è distinto in Belgio con le maglie di Seraing, Ostenda e Malines, e in Turchia con quella del Genclerbirligi. Con la nazionale della Repubblica Democratica del Congo (all’epoca Zaire), ha preso parte a due edizioni della Coppa d’Africa, nel 1994 e 1996.

Aveva 58 anni.

Di seguito, il commovente post di Lukaku in ricordo di papà Roger, attraverso il suo profilo Instagram:

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Romelu Lukaku Bolingoli (@romelulukaku)

