Tina Cipollari in ospedale, incidente per la star di 'Uomini e Donne': «Olio bollente sull'occhio»

Una Tina Cipollari diversa dal solito e che non avremmo voluta vedere, quella apparsa sul magazine ‘Nuovo’, dov’è con una benda sull’occhio, il viso sofferte ed in allegato il titolo “il dramma di Tina”. L’opinionista di Uomini e Donne ha avuto un incidente domestico: mentre stava cucinando, infatti, dell’olio bollente le è schizzato nell’occhio. E per questo, il volto noto di Canale 5, si è recato in ospedale.

Le condizioni di salute

Per fortuna le sue condizioni di salute sono migliorate in poco tempo. Come si evince chiaramente dalle Instagram stories pubblicate ieri 1 luglio, infatti, Tina Cipollari è a bordo di una meravigliosa crociera. Si sta quindi riposando in vista della nuova stagione televisiva, al fianco di Gianni Sperti ma soprattutto di Maria De Filippi.

Le altre notizie | Uomini e Donne, «Sono ingrassata 28 kg», ex tronista si sfoga sui social

Il mese scorso in uno sfogo social Anna Munafò ha rivelato di essere ingrassata 28 kg. L’ex tronista di Uomini e Donne ha detto che la gente la giudica per il suo cambiamento e che questo non la ferisce, ma che prova solo imbarazzo per loro.

Intervistata da FanPage la tronista di Uomini e Donne, riporta Biccy, ha raccontato di quando una sua conoscente ha fatto girare gli amici per far veder loro quanto lei fosse ingrassata. “Dopo la gravidanza ho preso 31 kg, poi ne ho persi la metà e successivamente li ho ripresi in parte. Mi piace mangiare. Non mi importa dell’aspetto fisico. Un pomeriggio sono uscita, ero a un aperitivo e c’era una persona che conosco. Ha chiamato gli amici per dire loro di voltarsi, guardarmi e notare quanto fossi ingrassata. Ho assistito a tutta la scena.

Sono scoppiata a ridere. Onestamente non me ne importa niente. Non mi sono sentita in imbarazzo, ma mi sono vergognata per quella persona. Se vuoi ti dico anche quanto peso: 92 chili e sono alta 1,76 m. Da un anno e mezzo, apro l'armadio e non mi entra nessuno dei vestiti che ho. Psicologicamente mi rifiuto di comprare indumenti della taglia attuale, perché penso che se ho tutto di una taglia più piccola, allora devo dimagrire. Ma niente, non funziona (ride, ndr). I chili -dice l'ex tronista di Uomini e Donne- si prendono e si perdono. Non mi giustifico dicendo di essere ingrassata per via della gravidanza. Quei chili ce li ho perché mi piace mangiare. L'importante è che io sia in salute e stia bene con me stessa. Quello che dicono gli altri non mi interessa".