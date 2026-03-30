Torna a Giugliano l’evento “Nacchere e Tammorra”: una tradizione che rivive grazie all’impegno condiviso di istituzioni e territorio

Dopo anni di stop, Giugliano si prepara a riabbracciare una delle sue espressioni culturali più autentiche: l’eventotorna finalmente ad animare le strade della città, restituendo centralità alla tradizione della tammurriata giuglianese.La manifestazione rinasce grazie all’impegno, in collaborazione con le due. Un lavoro sinergico che ha permesso di ricostruire un evento identitario profondamente radicato nella storia e nella cultura locale.

Protagoniste della giornata Sabato 18 aprile saranno 6 paranze (D’Alterio, Mezzone, Quartarola, Pistola, Dittatore, Teresa), che si esibiranno lungo un percorso pensato per coinvolgere l’intera comunità. La sfilata prenderà il via alle ore 18:00 dalla Villa Comunale di via Primo Maggio, per poi proseguire attraverso via degli Innamorati, via Licante e via Aniello Palumbo. È prevista una sosta in piazza Gramsci, dove avverrà l’incontro con i devoti della Madonna dell’Arco, momento di grande valore simbolico e spirituale. Il corteo continuerà poi lungo via Roma, per concludersi con l’esibizione finale sul palco allestito in piazza Matteotti.

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Ad accompagnare il pubblico fin dal pomeriggio sarà l’artista Fabio Viglione, che contribuirà a creare un’atmosfera di festa e partecipazione.

“Siamo soddisfatti di riportare questa tradizione al centro di Giugliano – dichiara l’Assessore alla Cultura Marco Sepe –. Si tratta di una piccola ripartenza, ma non è stato facile rimettere insieme un’organizzazione che si era persa nel tempo, anche perché negli ultimi anni le paranze si sono mosse autonomamente con altri enti e comuni. L’intenzione è quella di implementare di anno in anno questa iniziativa, profondamente legata alle radici giuglianesi”.

Il ritorno di “Nacchere e Tammorra” rappresenta dunque non solo un evento culturale, ma un segnale concreto di rinascita e valorizzazione delle tradizioni popolari, con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza e identità della comunità. Giugliano è pronta a riscoprire il ritmo della sua storia.