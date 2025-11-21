Torna Anteprima VitignoItalia: oltre 500 etichette di 100 aziende da tutta l’Italia riunite a Napoli

PUBBLICITÀ

Si avvicina la nuova edizione di Anteprima VitignoItalia, la tappa inaugurale che anticipa l’omonimo evento di Napoli, da ben vent’anni punto di riferimento per l’intero settore enologico nazionale. In vista delle giornate di VitignoItalia 2026, in programma per il 17,18 e 19 maggio 2026 presso la Stazione Marittima di Napoli, oltre 100 aziende provenienti da tutta Italia si danno appuntamento sullo sfondo del Golfo di Napoli lunedì 24 novembre, pronte ad animare gli spazi dell’Hotel Excelsior, nel cuore del capoluogo partenopeo.

Oltre 500 etichette a Napoli

La giornata vedrà in degustazione oltre 500 etichette rappresentative dei territori del vino più interessanti di tutta la Penisola, con particolare spazio alle produzioni campane, ogni anno protagoniste indiscusse della manifestazione. Dalle grandi espressioni della spumantistica, ai bianchi del Nord Italia fino alle denominazioni rossiste del Centro e i vini identitari del Sud, Anteprima VitignoItalia porta alla scoperta delle eccellenze del vino tricolore davanti agli appassionati e a un pubblico selezionato di professionisti, tra giornalisti e operatori del settore che, con la loro presenza, contribuiscono a confermare la manifestazione come uno degli appuntamenti più apprezzati e riconosciuti in Italia.

“Siamo pronti”, parla il Direttore di VitignoItalia

“Siamo pronti a dare il via alla nuova edizione di Anteprima VitignoItalia – racconta Maurizio Teti, Direttore di VitignoItalia – come ogni anno riuniamo grandi produttori, affiancando alle aziende storicamente presenti al nostro evento alcune nuove realtà d’eccellenza, con l’obiettivo di valorizzare la straordinaria varietà del patrimonio vitivinicolo italiano. Un risultato possibile grazie al lavoro di squadra con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, da sempre in prima linea nel supportare la nostra manifestazione, e con ICE per il suo supporto su scala internazionale. L’eterogeneità non riguarda solo il parterre di aziende presenti ma anche la struttura del nostro evento: confermiamo infatti le due fasce orarie, caratteristiche del nostro format per favorire da un lato, il dialogo tra aziende e appassionati e dall’altro, per offrire occasioni mirate di confronto con operatori del settore e buyer.”

Appuntamento al Grand Hotel Santa Lucia

Ed è proprio a stampa e operatori che è dedicato il primo appuntamento della giornata di lunedì, ospitato nelle eleganti sale del Grand Hotel Santa Lucia di Napoli in Via Partenope 46 dalle ore 11.30. La degustazione del ventennale, una masterclass speciale (esclusivamente su invito) per celebrare i vent’anni della manifestazione attraverso una selezione delle migliori etichette campane dell’annata 2005. Un excursus tra i territori e i vitigni più identitari dell’enologia regionale dal Taburno con la Falanghina “Facetus” di Fontanavecchia, arrivando poi in Cilento con “Pietraincatenata” di Luigi Maffini, una delle espressioni più mediterranee e luminose del Fiano, per poi risalire la costa con Marisa Cuomo e il suo “Fiorduva”, un inno alla ricchezza enologica della Costiera Amalfitana. E ancora: scoprire il Taurasi tra la Riserva “Vigna Quintodecimo” della cantina Quintodecimo e il “Pago dei fusi” di Terredora di Paolo, per poi arrivare sulle pendici del Vesuvio con “Vigna del Vulcano”, il Lacryma Christi bianco di Villa Dora fino al cuore del casertano con il “Vigna Camarato”, il Falerno del Massico Rosso di Villa Matilde. Un cammino nel tempo e nel territorio che, attraverso le voci esperte di Luciano Pignataro, Tommaso Luongo e Luciano D’Aponte, permetterà di ripercorrere l’evoluzione dell’enologia campana attraverso un’annata che, a distanza di vent’anni, continua a raccontare una storia di forza, carattere e straordinaria qualità enologica.

Un appuntamento internazionale

Anche in questa edizione, Anteprima VitignoItalia rinnova il suo appuntamento con la stampa internazionale, con la presenza di giornalisti provenienti da Francia, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Germania, grazie alla collaborazione con ICE. Un’iniziativa per portare i grandi professionisti della comunicazione del settore alla scoperta delle espressioni più autentiche del vino italiano non solo durante la manifestazione ma direttamente nei luoghi di produzione. Quest’anno infatti, l’educational tour, in programma il giorno successivo all’evento, sarà incentrato nella zona dei Campi Flegrei, territorio di straordinaria ricchezza, custode di vitigni autoctoni che raccontano la storia e l’identità più vera della viticoltura campana.

Come ogni anno, Anteprima VitignoItalia aprirà le porte agli operatori di settore, sommelier e stampa, dalle ore 14.30 alle ore 17.00 e, a seguire, il secondo turno per gli appassionati dalle 17.30 alle 21.00, due fasce dedicate con l’obiettivo di coinvolgere tutti gli attori del panorama enologico della Penisola e affiancare ai grandi vini in degustazione le eccellenze del food italiano.