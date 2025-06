Torna libero il tratto dell’Asse Mediano di Arzano, la strada è stata ripulita dai rifiuti

PUBBLICITÀ

Sono terminati gli interventi straordinari di pulizia lungo gli svincoli alla Strada Statale NC 87 nel territorio comunale di Arzano. L’operazione, che ha compreso anche alcuni tratti della statale stessa, è frutto di una collaborazione tra Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Arzano.

“La cura degli accessi alla città è anche una questione di dignità e accoglienza – dichiara l’assessora all’Ambiente Chiara Guida –. Con questa operazione straordinaria restituiamo decoro a tratti spesso trascurati e ribadiamo il nostro impegno quotidiano per un ambiente più pulito e vivibile”.

Soddisfazione anche da parte della sindaca Cinzia Aruta: “La collaborazione con Città Metropolitana dimostra che, quando le istituzioni fanno rete, si ottengono risultati concreti. Continuiamo su questa strada, con determinazione e senso di responsabilità, per rimuovere i rifiuti conferiti indiscriminatamente lungo le arterie stradali. Ricordando a tutti che gli sversamenti illeciti di rifiuti sono un reato ambientale”.

Ripiantate anche le piantine sradicate nella notte tra martedì e mercoledì

Dopo l’atto vandalico che nella notte tra martedì e mercoledì ha visto lo sradicamento di 15 piante nei pressi della Villa Comunale, lungo via Napoli, questa mattina è arrivata una risposta pronta della comunità: grazie all’intervento congiunto tra i volontari di Legambiente Arzano e il Comune, le piante recuperabili sono state ripiantate e restituire al loro posto. Un gesto concreto di cura e resistenza civile, che trasforma un’azione incivile in occasione di partecipazione e rinascita.

“L’impegno della cittadinanza attiva permette alle piantine di via Napoli di rivivere – ha dichiarato Mario Guarino, presidente di Legambiente Arzano –. L’unico rimedio alle barbarie dell’inciviltà è l’azione comune di quanti hanno a cuore il destino del proprio paese. Oggi abbiamo voluto dare un segnale forte: la bellezza si difende con l’impegno di tutti”.

Sull’accaduto proseguono le indagini: le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona sono al vaglio degli inquirenti per risalire ai responsabili.

“La risposta migliore ai vandali è questa – dichiara la sindaca Cinzia Aruta –. Cittadini che non si voltano dall’altra parte, ma si sporcano le mani per restituire dignità ai luoghi comuni. Ringrazio Legambiente per il pronto intervento e per la collaborazione con l’Amministrazione. Sradicare una pianta è facile, ma è l’atto di ripiantarla, insieme, che rende forte una comunità”.

“Il verde pubblico è un bene di tutti – aggiunge l’assessore al Verde Pubblico Fabio Gallo –. Questa azione condivisa tra Comune e Legambiente dimostra quanto sia importante fare rete per difendere e valorizzare i nostri spazi comuni. Ringraziamo i volontari ei cittadini che oggi hanno dato un esempio di civiltà e orgoglio per Arzano. Continueremo a lavorare per una città più verde, più bella e più nostra”.

L’Amministrazione comunale rinnova l’appello alla cittadinanza a collaborare nella tutela dei beni comuni, perché la città è di chi la ama, non di chi la danneggia.

