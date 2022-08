Torna lo spaccio a Scampia e Secondigliano, presi 3 pusher

Gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in corso Secondigliano hanno notato un giovane seduto su una panchina con atteggiamento circospetto che, alla loro vista, si è disfatto di qualcosa ed ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. I poliziotti lo hanno bloccato ed hanno rinvenuto un pezzo di hashish del peso di circa 46 grammi in un pacchetto di sigarette che lo stesso aveva lasciato cadere a terra poco prima. C.F., 24enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Ieri pomeriggio gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Federico Fellini hanno notato un uomo che, in cambio di diverse banconote, ha consegnato qualcosa ad un giovane che si è allontanato frettolosamente. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 6 frammenti del peso di 1.35 grammi circa di hashish e 213 euro, mentre l’acquirente, che è stato trovato in possesso di 6 involucri di crack, un cilindretto contenente eroina e 60 euro, ha dichiarato di aver acquistato la droga per cederla al cugino.

I.J., 50enne serbo, e M.P., 33enne di Ariano Irpino, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.