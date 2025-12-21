PUBBLICITÀ

Torna in campo “Un assist per la vita”. E lo fa con un nuovo evento organizzato dai ragazzi che curano la pagina social omonima e che, attraverso il calcio, lo sport in generale e i nuovi moderni strumenti di comunicazione, si prodigano per cercare di allontanare sempre più dal loro quartiere d’origine, ossia Pianura, tutte quelle accezioni e terminologie negative e criminali che da tempo l’attanagliano, a favore invece della legalità, dell’unione e dell’inclusione.

La “Christmas Edition” di Un assist per la vita si terrà domenica 28 dicembre alle 17, presso il campo “Simpatia” di Pianura. Sarà una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà e cui prenderà parte anche la Comunità di Sant’Egidio, realtà presente in oltre 70 paesi del mondo e da sempre impegnata nella solidarietà verso i più poveri promuovendone l’integrazione, la promozione della pace e il dialogo. E sarà proprio ai bambini e alle persone povere che l’evento sarà rivolto, con un info point dedicato presso cui si potrà contribuire alle loro attività con piccoli regali.

PUBBLICITÀ

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da unassistperlavita (@unassistperlavita)

Torna “Un assist per la vita”, ragazzi di Pianura e creators napoletani in campo per la Comunità di Sant’Egidio

A parlare, in collegamento con InterNapoli.it, sono Pasquale Zungri e Antonio Esposito, due ragazzi di Pianura tra i fondatori degli eventi per “Un assist per la vita”. Ed è proprio Pasquale a raccontarci di come l’idea di creare quest’associazione è nata: “Un assist per la vita nasce tre mesi fa tramite una chiamata di Valentino Buonanno (noto sui social come The Italian Striker), in cui mi chiese di organizzare una partita, ma per tempistiche non se ne fece più nulla. Solo qualche tempo dopo, grazie ad una chiamata di mio cugino e dopo aver saputo che Valentino scendesse qui a Napoli, decidemmo di farla questa partita, e in grande”.

Prende poi la parola Antonio, che scende nel dettaglio circa lo scorso evento organizzato da “Un assist per la vita”: “Quella partita la organizzammo in memoria di Checco Pio Maimone, originario del nostro quartiere e che perse tragicamente la vita. Organizzammo quella partita il 14 settembre scorso, in quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno. Il nostro obiettivo fin dall’inizio è quello di voler dare e fare qualcosa per la nostra città e per il nostro quartiere, regalando momenti di spensieratezza attraverso il calcio e le partite. Di eventi del genere nel nostro quartiere ce ne sono stati pochi nel corso della storia, ragion per cui intendiamo rivoluzionare questa cosa, invertire il trend in positivo. E facendo intervenire, nei nostri eventi, ragazzi come noi o anche attori, cantanti, cercando di dare una speranza ai giovani di Pianura e di Napoli in generale”.

Sul prossimo evento del 28 dicembre: “Sarà in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio e si sfideranno le Nuove Glorie e gli AV Creators. E proprio dalla Comunità ci è arrivata una richiesta ben precisa, ossia di donare vestiti, pasti caldi, essendo un periodo, questo, molto freddo, quindi ne approfittiamo per ribadire che saranno ben accette donazioni di questo tipo”, continua Pasquale.

“E a partecipare a questa iniziativa non saranno solo le attività locali, ma anche creators molto famosi e con un seguito nazionale, tra cui Fius Gamer, El Italo, Gilbert Nana, Fabrizio Cerrone e i ragazzi della Napoli Creators in generale. Senza dimenticare i comici Peppe Ventura e Paolo Cerrone, Kekko Attanasio e tanti altri ancora”, afferma ancora Antonio.

E, infine, l’invito congiunto rivolto alla popolazione e a quanti più vorranno prendere parte all’evento: “Uagliù mi raccomando, i biglietti sono gratuiti. Basta andare nel link in bio sulla nostra pagina Instagram “Un assist per la vita”, che ricondurrà su “Event Brite” e da lì al nostro evento. Biglietti che sono facilissimi da fare, basterà digitare e-mail, nome e cognome. Raccomandiamo di portare poi con sé il biglietto fatto e, insieme ad esso, materiale scolastico, indumenti invernali per i senzatetto e pasti caldi, che è senz’altro il messaggio più importante che intendiamo far passare”.

Di seguito, il link per l’acquisto del biglietto: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-un-assist-per-la-vita-christmas-edition-1970240396062?aff=erelexpmlt&keep_tld=1