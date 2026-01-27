PUBBLICITÀ
Meteo

Tornano piogge e temporali a Napoli dopo la "pausa", scatta l'allerta meteo

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Ultima modifica:
Tornano piogge e temporali a Napoli dopo la
Tornano piogge e temporali a Napoli dopo la "pausa", scatta l'allerta meteo
La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali e una allerta meteo per venti forti sud-occidentali con raffiche e conseguente mare agitato valide su tutta la Campania dalle 23.59 di oggi martedì 27 gennaio alle 23.59 di domani, mercoledì 28 gennaio.

Si prevedono, in dettaglio, precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco che, a scala locale potrebbero essere intense.

Venti localmente forti sud-occidentali con possibili raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

A questo quadro meteo è connesso un rischio idrogeologico da temporali: tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e fenomeni franosi legati a condizioni di fragilità del territorio.

Si ricorda ai Comuni di mantenere attivi i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.

Si prega di monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

Prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.

