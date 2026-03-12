PUBBLICITÀ
Meteo

Tornano piogge e temporali a Napoli, emanata l’allerta meteo

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido dalla mezzanotte alle 15 di domani, venerdì 13 marzo, sulla zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e sulla zona 3: ( Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini).

Si prevedono possibili precipitazioni anche a carattere di intenso temporale. Il quadro meteo evidenzia instabilità con conseguente incertezza previsionale: i fenomeni si potrebbero manifestare in maniera improvvisa, repentina e intensa a scala locale e potrebbero essere accompagnati anche da grandine, fulmini e raffiche di vento.

Quindi in alcuni punti del territorio si potrebbe determinare un conseguente dissesto idrogeologico. Gli scenari di impatto al suolo evidenziano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazioni, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

Si raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali e porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire i fenomeni previsti.

Prestare attenzione ai comunicati della Sala Operativa regionale.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

