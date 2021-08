E’ caccia aperta agli aggressori di Gennaro Leone, il 18enne che ha perso la vita la scorsa notte in seguito ad una coltellata ricevuta nel bel mezzo di una rissa a Caserta (leggi qui l’articolo). Il giovane, soccorso da due amici, è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano, è deceduto poco dopo il suo arrivo. Sul posto sono intervenuti, otre i soccorsi, anche i carabinieri che hanno provveduto a effettuare i rilievi del caso. La giovane vittima, Gennaro era originario di San Marco Evangelista, aveva da poco compiuto 18 anni. I carabinieri probabilmente utilizzeranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e rintracciare i responsabili. Secondo quanto riportato da Edizione Caserta, la rissa sarebbe scoppiata nei pressi di un locale, non si conoscono le ragioni. Si cercano in particolare due giovanissimi uno dei quali avrebbe sferrato il colpo mortale.

