Un ragazzo di 19 anni è stato ritrovato questa sera impiccato in casa in piazza San Severo, al Rione Sanità. Il ritrovamento del cadavere, attorno alle 21.30 Sgomento alla Sanità per l’accaduto. Sul posto due pattuglie di carabinieri che hanno avviato le indagini del caso per appurare i fatti. Non si conoscono ancora le generalità del 19enne L’ipotesi maggiormente vagliata al momento è quella del suicidio.

Seguiranno aggiornamenti