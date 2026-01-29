PUBBLICITÀ
Tragedia di Crans Montana, indagato anche l’ex funzionario del Comune per la sicurezza

Di Nicola Avolio
Un ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Sion per quanto riguarda il fascicolo aperto per la strage di Capodanno verificatasi al “Le Constellation”.

Lo riporta la televisione svizzera Rts, dopo la conferma arrivata dal legale dell’indagato. L’interrogatorio dell’uomo è previsto per il prossimo nove febbraio. Il suo coinvolgimento nell’inchiesta sarebbe collegato ai mancati controlli comunali negli ultimi cinque anni. Oltre a lui, gli altri indagati sono i due proprietari del “Le Constellation”: Jacques e Jessica Moretti, nei cui confronti la procura ipotizza i reati di omicidio, lesioni e incendio colposi.

L’incarico dei controlli al “Le Constellation” La procura del Cantone Vallese, che sta indagando sull’incendio scoppiato la notte di Capodanno nel bar “Le Constellation” di Crans-Montana, ha avviato un procedimento penale contro uno degli ex responsabili della sicurezza del Comune della cittadina. Il legale dell’uomo, David Aïoutz, ha confermato la notizia. L’ex collaboratore del Comune, secondo quanto emerge dalle prime indiscrezioni, sarebbe stato incaricato di effettuare diversi controlli al bar. Controlli che, secondo quanto emerso nel corso dell’ultimo mese, non sarebbero mai avvenuti.

Dallo scaricabarile sugli altri ai controlli “in regola”, i Moretti vogliono uscirne puliti dalla strage di Crans Montana

 

