Tragedia in vacanza, bimba di 4 anni muore annegata in mare

Di Gianluca Spina
Una bimba di quattro anni, di lingua tedesca, è morta annegata nella serata di ieri sulla spiaggia del camping Villaggio Europa di Grado, dove si trovava in vacanza con i genitori.

Sono subito accorsi i soccorsi, anche con un elicottero del 118, ma ogni tentativo per salvare la piccola è stato inefficace. La bambina, come riporta Il Piccolo on line, è stata notata in mare e qualcuno l’ha portata sul bagnasciuga dove sono immediatamente giunti i soccorsi.

Constatato il decesso, dopo i tanti tentativi esperiti, sono state avviate le indagini da parte del personale della Capitaneria di porto, supportate dal Nucleo radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Monfalcone.

