Tragedia nella notte, ciclista napoletano muore travolto da una Smart

Un ciclista di 47 anni, di origini napoletane, è morto nella notte in un incidente stradale avvenuto sul lungomare di Nettuno, in provincia di Roma. Fatale per l’uomo l’impatto tra una Smart Coupè e la sua bici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Anzio e il personale del 118. Al volante dell’auto c’era uno studente di 18 anni.

Il conducente dell’auto – riferisce RomaToday – è stato trasporto presso l’ospedale di Anzio per accertamenti. Come da prassi l’hanno sottoposto ai test di alcol e droga, i cui esiti sono attesi. La dinamica del sinistro stradale è ancora in fase di accertamento. La salma del ciclista 47enne è stata trasportata a Tor Vergata, mentre i mezzi coinvolti sono stati sequestrati, a disposizione della procura della Repubblica di Velletri che indaga sull’incidente.

