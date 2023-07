Lutto nel Casertano per Anna, i funerali nel giorno dell’onomastico: lascia 2 figli

PUBBLICITÀ

Lutto a Caiazzo per la scomparsa di Anna Longobardo. La donna, di 45 anni, è volata via a causa di un male incurabile. Il sindaco del comune casertano, in occasione dei funerali che si terranno oggi, 26 luglio, nel giorno del suo onomastico, ha proclamato il lutto cittadino.

Anna lascia due figli. La notizia della sua dipartita si è velocemente diffusa in tutta la comunità, dove in tanti la ricordano con enorme affetto e stima. “La morte di una giovane mamma, moglie e figlia, è una vita spezzata nel fiore degli anni, quando davanti a sé ha soltanto sogni e speranze da coltivare fa sentire impotenti – scrive il sindaco di Caiazzo, Stefano Giaquinto -. Di fronte a tanto dolore possiamo solo fare silenzio e stringerci intorno alla famiglia di Anna. L’Amministrazione Comunale, in segno di vicinanza alla famiglia e interpretando i sentimenti di tutta la cittadinanza, ha proclamato, per domani (oggi, 26 luglio, ndr), in concomitanza con il momento delle esequie, il lutto cittadino”.

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social. “Non avrei mai voluto leggere questa brutta notizia. Non mi dimenticherò mai quel bellissimo giorno della nascita dI mio figlio, tu sempre al mio fianco, sempre sorridente, nonostante le mie forti contrazioni mi riuscivi a calmare, tu la mia ostetrica preferita“ scrive Alessia. Mary, invece, la ricorda così: “È troppo ingiusto lo so, non doveva succedere… mi mancherai tanto amica mia ma continuerai a vivere nel mio cuore e i ricordi che mi lasci mi faranno sorridere per sempre”.