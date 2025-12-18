PUBBLICITÀ
HomeCronacaTragico incidente auto-camion sulla Telesina, morto un 62enne
CronacaCronaca locale

Tragico incidente auto-camion sulla Telesina, morto un 62enne

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Tragico incidente auto-camion sulla Telesina, morto un 62enne
Tragico incidente auto-camion sulla Telesina, morto un 62enne
PUBBLICITÀ

Grave incidente stradale questa mattina lungo la strada statale Telesina. Intorno alle 7, nei pressi dello svincolo per Ponte, in direzione Telese, si è verificato un violento scontro frontale tra un mezzo pesante e un’automobile.

Nell’impatto ha perso la vita il conducente dell’auto, un uomo di 62 anni residente a Benevento, deceduto sul colpo. Lo riporta beneventonews24 che pubblica anche la foto dell’incidente. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118.

PUBBLICITÀ

La circolazione è stata temporaneamente interrotta in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del mezzo pesante avrebbe perso il controllo del veicolo, con conseguente riversamento del carico sulla strada e il coinvolgimento dell’autovettura.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati