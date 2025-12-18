Tragico incidente auto-camion sulla Telesina, morto un 62enne

Grave incidente stradale questa mattina lungo la strada statale Telesina. Intorno alle 7, nei pressi dello svincolo per Ponte, in direzione Telese, si è verificato un violento scontro frontale tra un mezzo pesante e un’automobile.

Nell’impatto ha perso la vita il conducente dell’auto, un uomo di 62 anni residente a Benevento, deceduto sul colpo. Lo riporta beneventonews24 che pubblica anche la foto dell’incidente. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118.

La circolazione è stata temporaneamente interrotta in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del mezzo pesante avrebbe perso il controllo del veicolo, con conseguente riversamento del carico sulla strada e il coinvolgimento dell’autovettura.