Un tragico incidente si verificato nel tardo pomeriggio di ieri, la città di Salerno in lacrime per la morte di Matteo Leone. Il 34enne non ce l’ha fatta, toppo gravi le ferite riportate dopo essere rimasto travolto da un carrello all’interno del porto di Salerno. Matteo è deceduto all’ospedale Ruggi dove il trasporto d’urgenza dai sanitari del 118.

Matteo Leone per cause in corso di accertamento, è stato travolto da un carrello. Immediati i soccorsi da parte dei sanitari 118, che hanno provveduto a trasferire d’urgenza l’uomo all’ospedale Ruggi, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Poi il decesso nella notte.

Tantissimi i messaggi di dolore lasciati sui social. Il giovane in passato aveva lottato e vinto contro la leucemia. Anche negli istanti subito dopo l’incidente Matteo è stato travolto dall’affetto e dal sostegno di chi lo conosceva, ma purtroppo il tragico epilogo di questa notta ha gettato nello sconforto l’intera comunità salernitana