PUBBLICITÀ

Tragedia questa mattina intorno alle 8. Un uomo di San Marco Evangelista, 43 anni, Vincenzo Iodice, ha perso prematuramente la vita in seguito a un drammatico incidente stradale.

Tragico schianto moto-furgone, Vincenzo muore dopo l’impatto

A riportare l’accaduto, Edizione Caserta. Il sinistro è avvenuto lungo via Ardeatina all’altezza dell’incrocio con via delle Cornacchiole, a Roma. La vittima era a bordo di una moto Yamaha, un militare, e stava viaggiando lungo quella strada quando si è scontrato con violenza contro un autocarro Opel condotto da un 63enne, per dinamiche ancora da chiarire.

PUBBLICITÀ

Scattato l’allarme, sul posto sono corsi i sanitari del 118 e la Municipale. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario, per il 43enne non c’è stato nulla fa fare.

A causa delle ferite ripotate nell’impatto è deceduto e l’equipe medica ha potuto solo constatare il suo decesso. Al momento, sono in corso le indagini per riuscire a ricostruire con esattezza la dinamica dell’ennesima tragedia stradale.

La vittima, originario di San Marco Evangelista, da anni viveva a Roma dove prestava servizio nell’esercito. Il guidatore dell’altro mezzo è stato portato in ospedale e i veicoli sequestrati. Grande dolore a San Marco, tanti i messaggi di cordoglio ai familiari.