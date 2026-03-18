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Tragico schianto moto-furgone, Vincenzo muore dopo l’impatto

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Tragico schianto moto-furgone, Vincenzo muore dopo l'impatto
Tragico schianto moto-furgone, Vincenzo muore dopo l'impatto
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Tragedia questa mattina intorno alle 8. Un uomo di San Marco Evangelista, 43 anni, Vincenzo Iodice, ha perso prematuramente la vita in seguito a un drammatico incidente stradale.

Tragico schianto moto-furgone, Vincenzo muore dopo l’impatto

A riportare l’accaduto, Edizione Caserta. Il sinistro è avvenuto lungo via Ardeatina all’altezza dell’incrocio con via delle Cornacchiole, a Roma. La vittima era a bordo di una moto Yamaha, un militare, e stava viaggiando lungo quella strada quando si è scontrato con violenza contro un autocarro Opel condotto da un 63enne, per dinamiche ancora da chiarire.

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Scattato l’allarme, sul posto sono corsi i sanitari del 118 e la Municipale. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario, per il 43enne non c’è stato nulla fa fare.

A causa delle ferite ripotate nell’impatto è deceduto e l’equipe medica ha potuto solo constatare il suo decesso. Al momento, sono in corso le indagini per riuscire a ricostruire con esattezza la dinamica dell’ennesima tragedia stradale.

La vittima, originario di San Marco Evangelista, da anni viveva a Roma dove prestava servizio nell’esercito. Il guidatore dell’altro mezzo è stato portato in ospedale e i veicoli sequestrati. Grande dolore a San Marco, tanti i messaggi di cordoglio ai familiari.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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