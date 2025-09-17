PUBBLICITÀ
HomeCronacaTrans nudo sulla Circumvallazione esterna, i cittadini chiamano le forze dell'ordine
CronacaCronaca locale

Trans nudo sulla Circumvallazione esterna, i cittadini chiamano le forze dell’ordine

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Trans nudo sulla Circumvallazione esterna, i cittadini chiamano le forze dell'ordine
Trans nudo sulla Circumvallazione esterna, i cittadini chiamano le forze dell'ordine
PUBBLICITÀ

Sta creando scalpore un video, girato in questi giorni, dove si vede un trans nudo sulla circumvallazione esterna di Giugliano nei pressi del ponte Riccio. Nelle poche immagini amatoriali girato da un cittadino si vede questa persona in preda ad un evidente stadio confusionale girare nudo sulla Circumvallazione. Alcune persone hanno tentato di fermarlo mentre cercava di entrare in alcune auto. Nel frattempo alcuni cittadini hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul fatto indagano le forze dell’ordine.

 

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati