Trans nudo sulla Circumvallazione esterna, i cittadini chiamano le forze dell’ordine

Sta creando scalpore un video, girato in questi giorni, dove si vede un trans nudo sulla circumvallazione esterna di Giugliano nei pressi del ponte Riccio. Nelle poche immagini amatoriali girato da un cittadino si vede questa persona in preda ad un evidente stadio confusionale girare nudo sulla Circumvallazione. Alcune persone hanno tentato di fermarlo mentre cercava di entrare in alcune auto. Nel frattempo alcuni cittadini hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul fatto indagano le forze dell’ordine.