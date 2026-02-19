PUBBLICITÀ
Trapianto col cuore bruciato al Monaldi, a Nola una fiaccolata per il piccolo Domenico

Di Nicola Avolio
Nola scende in piazza per riunirsi in un momento di preghiera e di condivisione per sostenere la famiglia del piccolo Domenico.

Nella giornata di ieri gli esperti ha espresso parere negativo ad un trapianto di cuore per il bimbo.

La fiaccolata è partita alle 18:30, da piazza Duomo a Nola. È probabile che possa partecipare qualche membro della famiglia, originaria di Nola, distrutta dall’attesa di un cuore, dalla scoperta che il cuore arrivato fosse stato danneggiato ed ora dalla conferma che il trapianto non potrà più essere effettuato.

“È forte, continuiamo a stargli vicino”, parla il papà del piccolo Domenico trapiantato al Monaldi

 

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

