Trapianto col cuore bruciato al Monaldi, a Nola una fiaccolata per il piccolo Domenico

Nola scende in piazza per riunirsi in un momento di preghiera e di condivisione per sostenere la famiglia del piccolo Domenico.
Nella giornata di ieri gli esperti ha espresso parere negativo ad un trapianto di cuore per il bimbo.
La fiaccolata è partita alle 18:30, da piazza Duomo a Nola. È probabile che possa partecipare qualche membro della famiglia, originaria di Nola, distrutta dall’attesa di un cuore, dalla scoperta che il cuore arrivato fosse stato danneggiato ed ora dalla conferma che il trapianto non potrà più essere effettuato.
“È forte, continuiamo a stargli vicino”, parla il papà del piccolo Domenico trapiantato al Monaldi