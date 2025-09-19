Trovato con 57 stecche di hashish, 18enne in manette a Portici

PUBBLICITÀ

Un 18enne, con precedenti specifici di polizia, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e denunciato per detenzione abusiva di munizionamento.

L’ episodio è avvenuto a Portici nell’ambito dei servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Quattro agenti del Commissariato di Portici- Ercolano, liberi dal servizio, nel transitare in via Benedetto Croce hanno notato il giovane di San Giorgio a Cremano con una grossa busta.

In quel momento, con fare guardingo, ha prelevato qualcosa dalla busta per poi riporla su un muretto poco distante. Insospettiti dal comportamento, gli agenti dopo essersi qualificati lo hanno controllato, trovandolo in possesso di 57 stecche di hashish del peso complessivo di circa 142 grammi e di 150 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Inoltre gli agenti, con il supporto di una Volante del medesimo Commissariato, hanno effettuato un controllo presso una cantina di pertinenza dell’abitazione in uso al giovane. Lì hanno rinvenuto undici cartucce calibro 25.