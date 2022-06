Truffa agenzia di viaggi nel Napoletano, carabinieri sequestrano contratti e documenti

Prosegue l’inchiesta della Procura di Torre Annunziata sull’agenzia di viaggi 7D Follow Me di Gragnano, nella provincia di Napoli, che ha truffato centinaia di clienti. A fronte di viaggi già pagati, gli amministratori dell’agenzia si sono resi irreperibili, scomparendo nel nulla con i soldi. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 7 giugno, i carabinieri, su disposizione proprio dei magistrati della Procura, sono entrati nell’agenzia di viaggi. In questo modo hanno sequestrato documenti, contratti, voucher. Ma anche qualche biglietto ancora da consegnare, che gli amministratori avevano lasciato sulla scrivania, prima di rendersi irreperibili, circa una settimana fa.

Le indagini partite dopo centinaia di denunce

Le indagini sono partite dopo decine di denunce, ma sarebbero centinaia le famiglie che si stavano preparando a partire, dopo aver già pagato i viaggi per destinazioni come Dubai o Disneyland Paris, e si sono ritrovati invece con un pugno di mosche. L’agenzia di viaggi, infatti, ha chiuso dall’oggi al domani, dopo aver pubblicato un messaggio sui social. Questo parlava di improvvisi “problemi finanziari” non meglio precisati.

Il post dell’agenzia di viaggi: “Non possiamo mantenere gli impegni presi”

“Purtroppo a causa di sopravvenute problematiche finanziarie che hanno colpito la società e che non è possibile ad oggi risolvere, non si riuscirà a far fronte agli impegni presi e quindi a garantire i viaggi prenotati“. Questo è quanto scritto su Facebook dall’agenzia di viaggi. A seguito del comunicato i clienti, nella serata di sabato, si sono radunati all’esterno della sede di Agnano fino a notte fonda, protestando e chiedendo insistentemente di parlare con i responsabili. I titolari, però, si erano già resi irreperibili da diversi giorni. Clima pesante, dunque, tra le famiglie che erano pronte per partite e godersi una nuova avventura per il ponte del 2 giugno. Le stesse famiglie che, però, hanno dovuto rassegnarsi e passare questi giorni in casa.