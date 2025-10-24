PUBBLICITÀ
Tenta la truffa da 60mila euro a Napoli, poliziotto salva l’anziano

Francesco è un poliziotto del Commissariato Vomero e, durante il turno di servizio, ha subito capito di trovarsi di fronte ad una truffa telefonica fatta nei confronti di un anziani. Infatti la vittima ha raccontato di aver effettuato un bonifico di 60mila euro dopo la chiamata ricevuta da quello che poi si è rivelato un finto Carabiniere. Dopo averlo contattato telefonicamente, il malvivente gli ha chiesto di ricevere l’ingente cifra tramite un’operazione bancaria, al fine di procedere ad indagini volte a scongiurare una serie di truffe in atto sul suo conto corrente.

La tempestività di Francesco nel contattare l’Istituto Bancario, che ha prontamente provveduto a bloccare il bonifico, ha permesso di scrivere il lieto fine alla storia dell’anziano signore. Quest’ultimo, sollevato dalla notizia, ha ringraziato tutti gli agenti e ha espresso profonda gratitudine nei confronti della polizia di stato.

