Truffe informatiche e conti svuotati, colpo al clan Mazzarella: 16 misure cautelari

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Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della DDA partenopea, a carico di 16 persone ritenute vicine al clan Mazzarella.

Sono gravemente indiziate di associazione per delinquere, frode informatica e accesso abusivo a sistemi informativi, detenzione abusiva di armi. Reati aggravati dalle finalità mafiose.

Documentate truffe mediante attività di phishing, vishing e la clonazione di siti di istituti di credito.

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